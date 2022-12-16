– Джастин, тебе было непросто сразу освоиться в новой команде и стать ее частью?

– Конечно, мне нужно было время, чтобы приспособиться к тому футболу, который исповедует главный тренер. Также лучше узнать стиль игры каждого партнера по команде для того, чтобы хорошо взаимодействовать с ними на поле.

Сначала мне действительно было нелегко. Но я пытался получить максимум информации и опыта с каждой тренировки, внимательно смотрел, кто и что делает на поле. Пытался как можно быстрее освоиться в команде, привыкнуть к ее стилю игры, чтобы начать приносить пользу в матчах.

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– Сейчас ты уже можешь сравнить украинский чемпионат с датским, в котором начинал этот сезон. Какие главные отличия? К чему пришлось привыкать здесь?

– Мне кажется, в украинском чемпионате больше акцент на физических кондициях. Главное, к чему мне нужно было приспособиться, это то, что Динамо много владеет мячом, а большинство наших соперников садятся низко и обороняются всей командой. Это очень отличается от того, как приходилось играть Виборгу в чемпионате Дании, – объяснил Лонвейк в комментарии сайту Динамо.

Напомним, в сентябре киевляне заплатили за хавбека Виборга 1,5 млн евро. Нидерландец успел провести 10 матчей и оформить один гол в рамках УПЛ.

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