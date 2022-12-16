– Джастіне, тобі було непросто одразу освоїтися у новій команді та стати її частиною?

– Звичайно, мені був потрібен час, аби пристосуватися до того футболу, який сповідує головний тренер. Також краще дізнатися про стиль гри кожного партнера по команді для того, щоб добре взаємодіяти з ними на полі.

Спершу мені справді було нелегко. Але я намагався отримати максимум інформації та досвіду з кожного тренування, уважно дивився, хто і що робить на полі. Намагався якнайшвидше освоїтися у команді, звикнути до її стилю гри, аби почати приносити користь у матчах.

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– Зараз ти вже можеш порівняти український чемпіонат із данським, у якому ти розпочинав цей сезон. Які головні відмінності? До чого довелося звикати тут?

– Мені здається, в українському чемпіонаті більший акцент на фізичних кондиціях. Головне, до чого мені потрібно було пристосуватися, це те, що Динамо багато володіє м'ячем, а більшість наших суперників сідають низько й обороняються всією командою. Це дуже відрізняється від того, як доводилося грати Віборгу у чемпіонаті Данії, – пояснив Лонвейк у коментарі сайту Динамо.

Нагадаємо, у вересні кияни заплатили за хавбека Віборга 1,5 млн євро. Нідерландець встиг провести 10 матчів та оформити один гол в рамках УПЛ.

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