"Мне что, сесть и расплакаться?": Де Бур не собирается делать трагедии из поражения Турции
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур без паники воспринял неудачу в матче 1 тура отбора ЧМ против Турции (2:4).
"Вы видели первый мяч – рикошет и возможное нарушение, которое арбитр проигнорировал. Мы много владели мячом в первом тайме, но допустили ошибки. Темп должен быть выше.
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Да, мы проиграли. Мне что, сесть и расплакаться? Конечно, это удар для нас, но теперь надо быстро переключиться на следующий матч. Это была только первая игра, впереди еще девять. Терять очки больше нельзя", – цитирует де Бура Telegraaf.
Добавим, что уже 27 марта Нидерланды будут принимать Латвию, а 30-го встретятся с Гибралтаром.
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