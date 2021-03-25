"Вы видели первый мяч – рикошет и возможное нарушение, которое арбитр проигнорировал. Мы много владели мячом в первом тайме, но допустили ошибки. Темп должен быть выше.

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Да, мы проиграли. Мне что, сесть и расплакаться? Конечно, это удар для нас, но теперь надо быстро переключиться на следующий матч. Это была только первая игра, впереди еще девять. Терять очки больше нельзя", – цитирует де Бура Telegraaf.

Добавим, что уже 27 марта Нидерланды будут принимать Латвию, а 30-го встретятся с Гибралтаром.

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