Турция принимала Нидерланды в рамках квалификации к ЧМ-2022. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Турки шокировали именитого соперника быстрыми голами и на старте второго тайма уже вели в счете 3:0.

Наставник сборной Нидерландов скептически настроен относительно шансов ван Дейка поехать на Евро-2020

После такого "нокдауна" игроки Нидерландов проснулись и даже сумели отквитать два мяча, но интрига очень быстро погасла. Бурак Илмаз незадолго до финального свистка ювелирным ударом со штрафного отметился хет-триком, чем и похоронил надежды гостей на очки в этой встрече.

Напомним, Нидерланды будут противостоять украинцам на групповом этапе Евро-2020.

Турция эффектно победила Нидерланды, забив четыре гола – Бурак Йылмаз оформил хет-трик, Депай не реализовал пенальти