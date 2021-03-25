Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур без паніки сприйняв невдачу в матчі 1 туру відбору ЧС проти Туреччини (2:4).

"Ви бачили перший м'яч – рикошет і можливе порушення, яке арбітр проігнорував. Ми багато володіли м'ячем у першому таймі, але припустилися помилок. Темп повинен бути вищим.

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Так, ми програли. Мені що, сісти і розплакатися? Звичайно, це удар для нас, але тепер треба швидко перемкнутися на наступний матч. Це була лише перша гра, попереду ще дев'ять. Втрачати очок більше не можна", – цитує де Бура Telegraaf.

Додамо, що вже 27 березня Нідерланди прийматимуть Латвію, а 30-го зустрінуться з Гібралтаром.

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