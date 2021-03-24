В рамках поединка 1-го тура Лиги наций Нидерланды опозорились в Стамбуле, потерпев тяжелое поражение от Турции в матче за лидерство в группе G.

Европейскую квалификацию к катарскому ЧМ-2022 открывал поединок в Стамбуле между сборными Турции и Нидерландов. Обе команды выступают в роли фаворита на первое место в группе G, однако для Украины в этой встрече свой интерес – голландцы являются нашими соперниками на Евро-2020. К турниру остается всего три месяца, поэтому отбор к Мундиалю можно назвать генеральной репетицией еврофорума.

Огромное количество топ-футболистов позволяет Франку де Буру проводить масштабную ротацию. В сравнении с осенними поединками он подправил пару центрбеков (вместо коронавирусного де Врея с Блиндом играл де Лигт), а на флангах атаки тренер доверился Бергейсу и Малену – впрочем, здесь у "оранье" всегда были разные варианты. То же самое касается позиций фулбэка, но если до появления Вийндаля слева все привыкли, то выход Тете справа удивил – в последний раз защитник Фулхэма играл в оранжевой футболке аж два года назад.

В основе осталось трио центрхавов (де Роон, Вейналдум, де Йонг) и Депай. Кроме того, в стартовом составе должен был появиться Силессен, однако перед самым матчем голкипер получил повреждения. Яспера в воротах заменил Крул. В запасе с осенних лидеров остались Велтман, Бергвейн, Бабел и Думфрис.

В общем, далеко идущие выводы по стартовому составу Нидерландов делать рано. Заметно, что Франк де Бур доверяет своим центральным полузащитникам, Депаю и Блинду, а по другим позициям вопрос открыт. С центрбеками ему приходится экспериментировать из-за кадровых проблем, а на флангах пока идет наибольшая конкуренция. Пока мы не знаем истинного лица Нидерландов – за ними необходимо понаблюдать хотя бы три-четыре тура.

Турция считалась андердогом противостояния с Нидерландами, хотя в отборе к Евро-2022 подопечные Шенула Гюнеша победили Францию ​​дома и удержали ничью на выезде. При этом они откровенно провалили Лигу наций, поэтому османам было что доказывать болельщикам. Все понимали, что легко "оранье" не будет, но никто не ожидал погром за 45 минут.

Подопечные Франка де Бура активно начали встречу. Уже на 2-й минуте Маллен проверил бдительность Чакыра дальним разминочным ударом, а на 7-й Депай пробивал со штрафного – выше ворот. На 14-й же гости заработали угловой, при подаче из которого произошла суета с попаданием в руку Йокушлу. Арбитр приказал играть дальше, чем воспользовались турки – они вылетели в стремительную контратаку левым флангом.

В ее завершении Чалханоглу выполнил поперечную передачу, а Бурак замкнул ударом с носка метров с 20-ти. Мяч рикошетом от руки де Лигта влетел точно под левую штангу – 1:0! Турция вышла вперед.

Нидерланды быстро вернули контроль над мячом, организовав несколько атак, однако гостям критически не хватало динамики и идей. Все, что создали "оранье" в следующие 20 минут – это слабый выстрел Малена с линии штрафной и два неудачных удара со стандарта. Чакыру не приходилось нервничать. Турки грамотно закрывались и контратаковали.

На 34-й минуте подопечные Шенула Гюнеша таки поймали соперника – Йокушлу ворвался на правый край штрафной и получил по ногам, а Майкл Оливер назначил пенальти. Бурак Йылмаз уверенно его реализовал. 2:0!

Это уже была серьезная заявка на победу, однако в заключительной трети первого тайма турки могли потерять свое преимущество. Так, на 40-й минуте Союнчу срезал подачу Тете в собственные ворота, но мяч упал на сетку сверху. На 45-й же голландцы провели свой первый настоящий момент – это де Лигт замкнул подачу с углового, попав в штангу, а Йокушлу вынес мяч с линии ворот! В конце концов, свисток арбитра отправил футболистов отдыхать при счете 2:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме турки начали с места в карьер, забив третий гол на первых же секундах. Получилось красиво: Чалханоглу получил передачу на ход левым полуфлангом и решился на удар метров с 30-ти – точно в дальний угол! 3:0.

Нидерланды вынуждены были срочно забивать хотя бы один гол. Команда сразу пошла вперед, но первый момент гости провели аж на 58-й минуте – но какой! Депай заработал штрафной, а Бергвейс прямым ударом с него закрутил мяч в левую девятку. Чакыр спас турок. Еще через две минуты Депай принес новый стандарт, а Бергвейс выстрелил в плечо Мерасу – "оранье" начали просить пенальти, однако Майкл Оливер был непреклонен.

В середине второго тайма давление Нидерландов нарастало, хотя конкретики у ворот Чакыра не хватало. Турки явно начали прижиматься, чему способствовал выход Люка де Йонга и Классена. На 60-х минутах хозяева еще держались, но в 70-х их оборона начала разваливаться. Сработала одна из замен Франка де Бура: на 75-й Классен принял подачу в штрафную и в стиле Бергкампа развернулся в одно касание, расстреляв ворота с минимальной дистанции – 3:1!

Через минуту в плюс сыграла другая замена Нидерландов: Депай выполнил навес на ближнюю штангу, Чакыр ошибся с перехватом, а Люк де Йонг в суматохе сумел продавить мяч в ворота – 3:2! Казалось, что сейчас в шоке Турция потеряет все, однако не тут-то было: уже на 81-й минуте Бурак фантастическим ударом со стандарта попал в дальнюю девятку. 4:2! Хет-трик.

После этого гола вопросы о победителе были сняты, хотя Нидерланды по инерции пытались что-то создать. В основное время они ограничились полумоментами, а вот в компенсированное Чакыру дважды пришлось спасать свою команду. На 90+4-й "оранье" заработали пенальти, но и с него пробить голкипера турок не удалось – Чакыр парировал удар Депая!

Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Турции. Таким образом, команда Шенула Гюнеша возглавила группу G с первого же тура.