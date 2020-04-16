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"Мне через две недели будет 41, а я никогда виски не пробовал": Шевчук – об отношении к алкоголю

19:37 76 Читати українською
"Мне через две недели будет 41, а я никогда виски не пробовал": Шевчук – об отношении к алкоголю
Вячеслав Шевчук / Фото из открытых источников

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о своих отношениях со спиртными напитками.

"Не люблю ходить выпивать, бухать – мне это не нравится. Если идем куда-то в ресторан с семьей или друзьями – то поужинать. Что касается спиртного – я крепкие напитки не пью. Люблю и употребляю красное вино. Но я выпиваю 2 бокала вина и уже "хороший".

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За день до карантина пришел к своему товарищу, у меня немного горло болело. Смотрю, его секретарша приносит два по 50 виски. Мне через 2 недели будет 41 год, а я никогда виски не пробовал. Здесь попробовал – ничего, спокойно", – сказал Шевчук в комментарии официальной странице УАФ в социальной сети Instagram.

Напомним, Вячеслав – воспитанник луцкого футбола. Большую часть своей карьеры провел в донецком Шахтере. Завоевал с "горняками" семь чемпионств, 5 Кубков Украины и Кубок УЕФА.

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