Шевчук обнародовал свой рейтинг лучших фулбэков Украины

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук назвал топовых крайних защитников в украинском футболе.

"В УПЛ сейчас подрастает много перспективных ребят, но пока вне конкуренции Исмаили. Без сомнения, не по годам зрелый футбол показывает Виталий Миколенко. Он пока по праву номер один в сборной Украины. Однако конкуренция очень высока. В последнее время заметно прибавил Богдан Михайличенко, который умеет забивать не четвертый или пятый гол своей команды, а победный – в ворота чемпиона.

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Уверен, что с хорошим будущим Роман Вантух. Я уже не говорю об Эдуарде Соболе, который успешно выступает в бельгийском Брюгге. Так что за место в сборной Украины всем кандидатам придется изрядно попотеть.

Кроме Миколенко, слева может сыграть тот же Соболь, Зинченко, Матвиенко, к которому мы уже привыкли, как к центральному защитнику. Хотя, если копнуть глубже, то и для правой бровки есть достаточное количество футболистов. Если перечислять всех, то это Караваев, Болбат, Тимчик, Лучкевич, Фаворов.

А относительно Бутка... В футболе все меняется очень быстро. Богдан был основным игроком сборной и выступал в Шахтере, а потом травмировался, потерял игровой тонус, и уже было сложно наверстывать упущенное. Поэтому Бутко правильно сделал, что нашел для себя другой клуб, в котором верю, он сможет вернуть свои прежние кондиции. Это опытный игрок, обладающий потрясающими качествами, как для флангового игрока. И если он наберет хорошие кондиции, то для сборной это только увеличит конкуренцию", – сказал Шевчук в комментарии изданию Zbirna.com.

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