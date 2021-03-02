"Не будем забывать, что Шахтер дважды обыграл Реал и дважды сыграл вничью с Интером. Почему мы должны говорить: "О! Шахтеру играть с Ромой". Пусть Рома говорит: "Ох, черт побери, сложный жребий! Нам выпал Шахтер, который на равных играл с Интером и выбил "нерадзурри" из группы Лиги чемпионов". То есть это Рома должна бояться дуэли с Шахтером.

Степаненко не поможет Шахтеру в матчах с Ромой, – СМИ

Захочет ли Фонсека что-то доказать? Так же, как и любой тренер. Не только против Шахтера, против любого клуба. Фонсека своим бывшим работодателям хочет показать, что он в Риме создал классную команду, Шахтер не просто так его приглашал и он делал свою работу качественно. Также своей работой в Роме он хочет доказать, что не зря пишут о заинтересованности грандов его персоной. То же самое касается и Каштру, у которого в активе уже есть успешные игры с Реалом и Интером. В принципе, больше должна нервничать Рома.

Я, возможно, буду одним из немногих, кто скажет, что Шахтер пройдет Рому. За счет чего? За счет того, что с лидером Серии А Интером они играли на равных и ни в чем не уступали. А Рома слабее Интера. Рома – это проходная команда, которая имеет хороших футболистов, хорошего тренера и хорошую историю. Но не нужно забывать, что Шахтер выигрывал еврокубок и это тоже команда с именем. Шахтер ежегодно продает игроков в сильные европейские клубы. То, что первый поединок в Риме, может, и к лучшему! У меня есть оптимизм", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, первый матч 1/8 финале Лиги Европы между Ромой и Шахтером состоится 11 марта в Риме.

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