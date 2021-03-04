Захисник Шахтаря Богдан Бутко, який на правах оренди виступає за турецький Ерзурумспор, поділився очікуваннями від поєдинків між українською та італійською командами у другому за силою євротурнірі.

"Для Фонсеки це буде принциповий матч. Тому що він багато часу провів у Шахтарі і, я думаю, частина його серця і душі залишилася з "гірниками". Тим більше стадія 1/8 фіналу Ліги Європи зобов'язує, що важливо.

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Фонсека добре знає гравців Шахтаря, а ті, в свою чергу, знають принципи гри Фонсеки, тому дуже цікаво буде за цим спостерігати – можливо хтось зуміє здивувати чимось новим. Думаю, всі будуть дуже серйозно налаштовуватися, навіть на тренуваннях.

Як гравцеві Шахтаря, який багато часу провів у клубі, мені б хотілося перемоги "гірників", це буде набагато цінніше, ніж для Роми. Але це футбол і в цьому протистоянні, думаю шанси 50 на 50. Все покаже гра", – сказав Бутко у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, перша зустріч 1/8 фіналу Ліги Європи між Ромою і Шахтарем відбудеться 11 березня в Римі. Матч-відповідь – за тиждень у Києві.

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