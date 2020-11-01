Нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер продолжает активно вписывать свое имя в клубную историю сильнейшей команды Германии.

Форвард одержал с "ротен" 260 побед в Бундеслиге и повторил достижение Оливера Кана, сообщает Opta Sports.

Мюллер поднялся в топ-6 гвардейцев Баварии в истории

Мюллер вышел в старте Баварии на матч 6-го тура против Кёльна (2:1), провел на поле 90 минут и реализовал одиннадцатиметровый. Теперь он делит первое место в рейтинге побед в составе мюнхенцев с легендарным экс-кипером. Дополняют топ-5 Зепп Майер, Герд Мюллер и Клаус Аугенталер. Побить рекорд Томас Мюллер может в Der Klassiker 7 ноября.

К слову, Томас Мюллер дебютировал за Баварию еще в сезоне 2008/09. Он является 9-кратным чемпионом Германии и дважды брал с мюнхенцами Кубок ЛЧ.

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