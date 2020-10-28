Нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер вышел на 6-е место по количеству сыгранных матчей в составе мюнхенской Баварии. Он появился в старте на поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского Локомотива.

Опытный немец сыграл свой 545-й матч в составе "ротен", сообщает Opta Sports.

Бавария может защитить кубок Лиги чемпионов, – Мюллер

Мюллер по этому показателю сравнялся с легендой Баварии Клаусом Аугенталером. Совсем рядом еще двое культовых фигур в истории мюнхенцев Ханс-Георг Шварценбек (554 матча) и Франц Беккенбауэр (582). Лидируют в списке гвардейцев немецкого гранда Герд Мюллер (605 поединков), Оливер Кан (632) и Зепп Майер (700).

К слову, Томас Мюллер дебютировал за Баварию еще в сезоне 2008/09. Он является 9-кратным чемпионом Германии и дважды брал с мюнхенцами Кубок ЛЧ.

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