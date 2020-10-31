В субботу 6-й тур чемпионата Германии продолжили 4 поединка. Счета и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Германия. Бундеслига, 6-й тур

Айнтрахт – Вердер – 1:1

Голы: Силва, 65 – Сарджент, 51

Арминия – Боруссия Д – 0:2

Голы: Хуммельс, 53, 72

Аугсбург – Майнц – 3:1

Голы: Варгас, 40, Хан, 80, 90+1 – Онисиво, 64

Кельн – Бавария – 1:2

Голы: Дрекслер, 82 – Мюллер, 13 (пен), Гнабри, 45+1

Дортмундская Боруссия ведет отчаянную борьбу с Баварией и РБ Лейпциг за первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. В матче с Арминией подопечные Люсьена Фавра планировали пополнить копилку тремя пунктами, но вынуждены были обойтись без Эрлинга Холанда, который имеет проблемы с коленом (ничего серьезного, к следующему матчу должен восстановиться).

К перерыву Билефельд отстоял нули на табло, однако во втором тайме доминация Боруссии все же отразилась на счете. Санчо подал с углового, после чего мяч прилетел в ногу Хуммельсу и отскочил в ворота. Беллингем забил Арминии второй гол, однако там судьи зафиксировали офсайд. А вот Хуммельсу никто не помешал оформить дубль – Матс головой замкнул навес Ройса. Спокойная победа Боруссии.

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Кельн в текущем розыгрыше еще не знал вкуса побед. Вдвойне приятно было бы одержать первую виктория в матче с действующим чемпионом Баварией. Оптимизма добавлял и состав мюнхенцев: Левандовски и Горетцка получили отдых, а слева в обороне вышел новичок Сарр.

Однако розовым мечтам Кельна не суждено было осуществиться. Бавария быстро заработала пенальти (мяч попал в руку Вольфу) – Мюллер реализовал 11-метровый. А под занавес первого тайма "ротэн" удвоили преимущество на контратаке, которую разогнал Киммих. Йозуа перехватил мяч и вырезал классный пас на Гнабри, а Серж не оставил шансов голкиперу.

Бавария выглядела сонной и вялой, не возила соперника. Кельн даже отыграл один гол и попытался на стандартах вырвать ничью, но мюнхенцы удержали победу. Бавария и Боруссия набрали по 15 очков и поднялись на вершину Бундеслиги.

Откровенный аутсайдер чемпионата Майнц приехал в гости к Аугсбургу и планировал наконец-то взять первые очки в сезоне. Впрочем, хозяева играли значительно лучше. В конце первого тайма Варгас ударом через себя конвертировал преимущество Аугсбурга в забитый мяч. Майнц сравнял счет, однако затем пропустил еще два мяча. Аугсбург победил и с 10 баллами поднялся на 4 место.

Соседи по турнирной таблице – Айнтрахт и Вердер – выдали довольно равный матч. В первом тайме франкфуртцы забили из офсайда. Бремен ответил законным голом Сарджента, но выездную победу не уберег. Камада воспользовался ошибкой обороны "музыкантов" и вывел на удар Силву – португалец сравнял счет. Соперники остались в середине турнирной таблицы.