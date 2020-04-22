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Мюллер: Чувствовали, что эта Лига чемпионов – наша, особенно после вылета Ливерпуля

19:11 30 Читати українською
Мюллер: Чувствовали, что эта Лига чемпионов – наша, особенно после вылета Ливерпуля
Томас Мюллер / Getty Images

Лидер Баварии Томас Мюллер прокомментировал, с каким настроением команда ушла на коронавирусную паузу.

"Было бы великолепно, если бы после завершения карьеры обо мне кто-то сказал: "Мужик, это же Мюллер! Он даже после 30 лет снова выиграл Лигу чемпионов". Это моя цель. Я хочу еще раз завоевать с Баварией этот трофей, как тогда в 2013-м.

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В последние годы нам не удавалось добраться до решающего матча. Думаю, сейчас настало то время, когда Бавария должна чуть больше постараться и выйти на первые роли в Европе. Мы хотим активно бороться за все возможные титулы.

Мы чувствовали, что этот сезон Лиги чемпионов – учитывая стиль и качество футбола Баварии, а также уровень соперников – наш. Надеялись, что он станет чем-то большим для нас. Особенно после вылета Ливерпуля, который остановил Баварию в предыдущем розыгрыше и выиграл кубок.

К сожалению, вмешались различные обстоятельства. Посмотрим, как теперь все пойдет", – сказал Томас Мюллер в интервью Sport Bild, где также похвалил главного тренера Ганси Флика и выразил надежду, что Мануэль Нойер подпишет с клубом новый контракт.

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Бавария Бавария Германия Томас Мюллер Томас Мюллер
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