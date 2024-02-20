АПЛ-2, 14 тур

Манчестер Юнайтед U-21 – Манчестер Сити U-21 – 2:1

Голы: Уитли, 35, Хадлстоун, 54 – Мфуни, 60

Молодежное манчестерское дерби наделало шума из-за Тома Хадлстоуна. С 2022 года он находится в тренерском штабе МЮ, но иногда выходит вместе со своими подопечными на футбольное поле. За два сезона успел сыграть 22 матча. Клуб считает, что молодежи полезно иметь рядом такого опытного исполнителя.

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Вчера Хадлстоун не только делился опытом, но и сделал результат. Гол 37-летнего ветерана стал победным в матче против Манчестер Сити. Это его дебютный мяч в составе молодежки МЮ. Интересно, что в профессиональном футболе Том дебютировал два десятилетия назад. На тот момент родился только один игрок, среди тех, кто вчера вышел в стартовых составах команд. Это голкипер МЮ Дермот Ми.