АПЛ-2, 14 тур

Манчестер Юнайтед U-21 – Манчестер Сіті U-21 – 2:1

Голи: Вітлі, 35, Хадлстоун, 54 – Мфуні, 60

Молодіжне манчестерське дербі наробило галасу через Тома Хадлстоуна. З 2022 року він перебуває у тренерському штабі МЮ, але іноді виходить разом зі своїми підопічними на футбольне поле. За два сезони встиг зіграти 22 матчі. Клуб вважає, що молоді корисно мати поруч такого досвідченого виконавця.

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Вчора Хадлстоун не лише ділився досвідом, а й зробив результат. Гол 37-річного ветерана став переможним у матчі проти Манчестер Сіті. Це його дебютний м'яч у складі молодіжки МЮ. Цікаво, що у професійному футболі Том дебютував два десятиліття тому. На той момент народився лише один гравець, з-поміж тих, хто вчора вийшов у стартових складах команд. Це голкіпер МЮ Дермот Мі.