Манчестер Юнайтед и Интер оформят трансфер, который коснется многих киперов в Европе.

Английский и итальянский клубы наконец-то договорились обо всех ключевых деталях перехода Андре Онана, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Интер сделал предложение Шахтеру по Трубину – "горняки" хотят больше, а кипер сборной Украины требует трансфера

Переговоры продолжались несколько недель. Ранее сообщалось, что МЮ предлагает 50 млн евро+5 млн бонусами, а Интер хочет 60 млн. Год назад "нерадзурри" подписали Онана свободным агентом и получили лучшего голкипера розыгрыша ЛЧ. В общей сложности камерунец провел за Интер 41 матч, в котором пропустил 36 голов и 19 раз сохранил ворота "сухими". Юнайтед заранее "расчистил" место для Онана, попрощавшись с Давидом Де Хеа.

Интер также будет искать новый дуэт вратарей, поскольку ранее отпустил Самира Хандановича. С миланцами связывают Яна Зоммера и Анатолия Трубина.

Ярмарка талантов, или Кого из украинцев продадут после Евро-2023