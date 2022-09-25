В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе А было проведено четыре матча. Отчет читайте на "Футбол 24".

Лига наций УЕФА 2022/23, дивизион А, 6-й тур

Дания – Франция – 2:0

Голы: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Австрия – Хорватия – 1:3

Голы: Баумгартнер, 9 – Модрич, 6, Ливая, 69, Ловрен, 72

Нидерланды – Бельгия – 1:0

Голы: Ван Дейк, 73

Уэльс – Польша – 0:1

Голы: Свидерски, 58

Группа 1

Перед последним туром ситуация в квартете была критической для сборной Франции. "Ле Бле" шли третьими, однако отрыв от австрийцев составлял всего 1 очко. В случае поражения в Копенгагене и параллельной победы "Дас Тим" над хорватами подопечные Дидье Дешама вылетели бы из элитного дивизиона Лиги наций.

Чемпионы мира мощно стартовали на "Паркене", организовав ряд голевых моментов в стартовые 20 минут. Удары Гризманна и Мбаппе с близкого расстояния парировал Шмейхель, а Камавинга с дистанции пробил в миллиметрах над перекладиной. Впрочем, на 20-х минутах Дания выровняла ход встречи, а на 30-х хозяева еще и шокировали Францию двумя голами! На 34-й Дольберг переправил в ворота проникающий пас с левого фланга от Дамсгора, а на 39-й Сков Ольсен выстрелил в правый нижний угол с линии штрафной – 2:0!

Во втором тайме "пурпурная гвардия" играла по счету. Франция смогла создать несколько неплохих моментов, лучший из которых запорол Мбаппе – Килиан вышел один на один, но его удар Шмейхель парировал ногой. К сожалению для "Ле Бле", отыграть хотя бы один мяч им так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Дании.

В параллельном матче Австрия принимала Хорватию. Уже в стартовые 10 минут команды разменялись голами: Модрич с передачи Влашича на 6-й открыл счет, а Баумгартнер на 9-й сравнял – Кристоф замкнул кросс от Забитцера. В общем, в первом тайме игра была динамичной и равной, но хозяева выглядели острее. До перерыва они могли забить в результате врываний Баумгартнера и Арнаутовича в штрафную, однако их удары завершились блестящими сейвами Ливаковича.

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. Сборная Австрии выглядела симпатично, а новости из Копенгагена должны были вдохновить подопечных Ральфа Рангника на подвиг. Впрочем, добавить после перерыва хозяевам не удалось, а в середине второго тайма хорваты неожиданно прибили их двумя голами. Сработала замена Златко Далича: на 62-й минуте он выпустил Ливаю, а на 69-й Марко забил с подачи от Перишича – 1:2! Еще через три минуты Ловрен замкнул навес от Майера – 1:3!

"Клетчатые" могли забивать и больше, однако вице-чемпионы мира остановились на "трешке". Австрия так и не оправилась, потерпев поражение.В итоге, "Дас Тим" осталась на последней позиции в группе, в то время как Хорватия с 13 зачетными очками выиграла квартет! Дания отстала на одно очко, Франция сохранила третью строчку.

Группа 4

Сборные Нидерландов и Бельгии в Амстердаме решали, кто станет победителем квартета. Хозяева лидировали, имея 3-очковый гандикап и разгромную победу в личной встрече в Брюсселе (1:4). Соответственно, гостям надо было бить "оранье" с разницей в три мяча.

Бельгийцы в первом тайме выглядели активнее, однако по моментам было равенство. При этом их возникало очень мало: вспоминается только прострел Янссена, после которого Дюмфрис пробил над воротами, и подача Де Брюйне на голову Витцелю – тот направил мяч в руки голкиперу, но там зафиксировали офсайд. Чего-то более интересного команды до перерыва не организовали.

Второй тайм мало отличался от первого. Подопечные Роберто Мартинеса упустили отличный шанс вырваться вперед на 66-й минуте, когда Онана принял заброс от Де Брюйне и с правого края штрафной бахнул в дальний угол. Пасвеер парировал, а Нидерланды наказали за расточительность голевым угловым на 73-й минуте – Куртуа столкнулся с Классеном, а Ван Дейк замкнул в пустые. 1:0! После этого бельгийцы потеряли смысл сопротивляться, однако гол Вирджила так и остался единственным во встрече.

Уэльс в параллельной встрече принимал Польшу. Обидчики Украины шли последними в квартете, отставая от "Кадры" на три зачетных балла при поражении в личной встрече. Правда, счет в этом противостоянии был не столь тяжелым, как у бельгийцев с Нидерландами – островитяне проиграли со счетом 1:2. Для спасения в элите Лиги наций валлийцы должны были бить поляков с тем же счетом (благо, общая разница мячей была лучше именно у британцев).

В первом тайме команды работали на равных, не сумев открыть счет. Во втором же Уэльс имел ощутимое преимущество, нанеся 10 ударов против 4 – впрочем, забить гол удалось именно полякам. Героем стал Свидерски, который отличился с передачи Левандовски. Островитяне отчаянно пытались отыграться, однако гол Кароля оказался единственным во встрече.

В итоге Нидерланды выиграли группу, набрав 16 очков. Бельгия с 10 зачетными баллами стала второй. Польша, имея 7 пунктов, третья, а Уэльс с 1 очком вылетает в дивизион В.

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