Манчестер Юнайтед успешно возобновил АПЛ, разгромив на Boxing Day Ноттингем Форест. Сегодня манкунианцы поехали в гости к Вулверхэмптону, который после победы над Эвертоном поднялся со дна таблицы. Хулен Лопетеги подарил "волкам" надежды на спасение.

Тен Хаг нашел новую жертву в составе МЮ – главную звезду отправили в запас из-за нарушения дисциплины

У МЮ снова не все в порядке с дисциплиной. Давно не играет Санчо, теперь вне основы остался Рашфорд. Эрик Тен Хаг не прощает своим футболистам никаких вольностей. Маркус в последних двух матчах после ЧМ-2022 отличился двумя голами, но уступил место в старте Гарначо.

18-летний аргентинец имел лучший момент в первом тайме – вышел один на один после ошибки Семеду, однако не обыграл голкипера. МЮ в целом лучше атаковал и создавал больше шансов. Несколько раз на ударные позиции выходил Антони, оборона "вулвз" не позволила пробить Марсьялю.

Недостаток остроты у чужих ворот заставил Тен Хага забыть о наказании и выпустить на второй тайм Рашфорда. Именно он и стал героем встречи, забив единственный гол. Маркус подхватил мяч на левом фланге, обыгрался с Бруну, проскочил мимо трех соперников в штрафную площадь и закатил мяч в сетку.

А перед финальным свистком Рашфорд еще раз эффективно поборолся в чужой штрафной и оформил дубль. Правда, судьи отменили второй гол, зафиксировав касание рукой к мячу. И все равно Маркус – герой. Его голевая серия продлилась до 3 матчей. Когда он в такой форме, даже не получится наказать.

Манчестер Юнайтед победил, набрал 32 очка и поднялся в зону Лиги чемпионов. Нельзя проигнорировать подвиг Де Хеа. Еще при ничейном счете испанский вратарь в красивом прыжке потянул удар Невеша со штрафного, а в компенсированное время парировал удар Хименеса в упор. Вулверхэмптон с 13 баллами остался в зоне вылета.