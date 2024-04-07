Манчестер Юнайтед сыграет с Ливерпулем в 32-м туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль стартует в 17:30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформах Setanta Sports и MEGOGO. За главными событиями также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

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Команды в совершенно разном состоянии. Ливерпуль борется за чемпионство и в АПЛ не проигрывает 2 месяца (6 побед, ничья с Манчестер Сити). А вот МЮ в матчах против Челси и Брентфорда набрал лишь очко. "Дьяволам" остается надеяться на повторение кубкового чуда, когда Олд Траффорд неистовствовал от камбека 4:3.

Стартовый состав МЮ:

Ливерпуля: