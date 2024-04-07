Манчестер Юнайтед зіграє з Ліверпулем у 32-му турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль стартує о 17:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформах Setanta Sports та MEGOGO. За головними подіями також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

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Команди в абсолютно різному стані. Ліверпуль бореться за чемпіонство і в АПЛ не програє 2 місяці (6 перемог, нічия з Ман Сіті). Натомість МЮ у матчах проти Челсі і Брентфорда набрав лише очко. "Дияволам" залишається сподіватись на повторення кубкового дива, коли Олд Траффорд шаленів від камбеку 4:3.

Стартовий склад МЮ:

Ліверпуля: