Мякушко дебютировал за Алькоркон с поражения от Леганеса

Леганес легко победил Алькоркон в товарищеском поединке. Экс-игрок Динамо и Карпат Сергей Мякушко впервые вышел на поле за новую команду.

Товарищеский матч

Леганес – Алькоркон – 3:0

Голы: Росалес, 18, Оскар, 40, Арнаис, 49

Леганес без проблем разобрался с Алькорконом в контрольном матче. Подопечные Маурисио Пеллегрино забили трижды, а свои ворота сохранили "сухими".

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В стартовом составе Алькоркона под 10-м номером на поле вышел Сергей Мякушко. Напомним, экс-игрок Карпат перебрался в испанский клуб на правах свободного агента. Поединок против Леганеса стал дебютным для 26-летнего хавбека за Алькоркон.

А вот в составе "пепинерос" Василий Кравец не попал даже в заявку. По слухам, украинец близок к аренде.

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