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Мякушко дебютував за Алькоркон з поразки від Леганеса

13:42 653 Читать на русском
Мякушко дебютував за Алькоркон з поразки від Леганеса
Сергій Мякушко дебютував за Алькоркон / ФК Алькоркон

Леганес легко переміг Алькоркон у товариському поєдинку. Екс-гравець Динамо та Карпат Сергій Мякушко вперше вийшов на поле за нову команду.

Товариський матч

Леганес – Алькоркон – 3:0

Голи: Росалес, 18, Оскар, 40, Арнаїс, 49

Леганес без проблем розібрався з Алькорконом у контрольному матчі. Підопічні Маурісіо Пеллегріно забили тричі, а свої ворота зберегли "сухими".

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У стартовому складі Алькоркона під 10-м номером на поле вийшов Сергій Мякушко. Нагадаємо, екс-гравець Карпат перебрався в іспанський клуб на правах вільного агента. Поєдинок проти Леганеса став дебютним для 26-річного хавбека за Алькоркон.

А от у складі "пепінерос" Василь Кравець не потрапив навіть до заявки. За чутками, українець близький до оренди.

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Теги
Іспанія Товариські матчі Леганес Леганес Алькоркон Алькоркон Українці за кордоном Сергій Мякушко Сергій Мякушко Василь Кравець Василь Кравець
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