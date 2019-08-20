Лосано прилетел в Италию для подписания контракта с Наполи

Мексиканский форвард ПСВ вскоре официально станет игроком Наполи.

Ирвинг Лосано уже прилетел в Неаполь, где подпишет контракт со своим новым клубом.

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По предварительным данным, соглашение нападающего с "партенопейцами" будет рассчитано на пять лет, а ПСВ получит за свою звезду 38 млн евро. В прошлогоднем чемпионате Нидерландов Ирвинг Лосано провел 30 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 12 ассистов. Ранее он выступал за Пачуку на родине.

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Также форвард запомнился удачным выступлением на чемпионате мира 2018 года, в частности, победным голом в ворота сборной Германии.