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Лосано прилетел в Италию для подписания контракта с Наполи

21:53 22 Читати українською
Лосано прилетел в Италию для подписания контракта с Наполи
Ирвинг Лосано / Reuters

Мексиканский форвард ПСВ вскоре официально станет игроком Наполи.

Ирвинг Лосано уже прилетел в Неаполь, где подпишет контракт со своим новым клубом.

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По предварительным данным, соглашение нападающего с "партенопейцами" будет рассчитано на пять лет, а ПСВ получит за свою звезду 38 млн евро. В прошлогоднем чемпионате Нидерландов Ирвинг Лосано провел 30 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 12 ассистов. Ранее он выступал за Пачуку на родине.

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Также форвард запомнился удачным выступлением на чемпионате мира 2018 года, в частности, победным голом в ворота сборной Германии.

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Италия Наполи Наполи ПСВ ПСВ Трансферы Ирвинг Лосано Ирвинг Лосано
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