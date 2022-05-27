Кубок Дании 2021/22, финал

Оденсе – Митьюлланд – 0:0 (пенальти – 3:4)

Середняк чемпионата Дании Оденсе довольно неожиданно дошел до финала, где его ждал фаворит Митьюлланд, который только раз в своей истории одерживал победу в Кубке.

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Коллективы не смогли обнаружить сильнейшего ни за 90 минут, ни за 120. Поэтому победитель определялся в серии пенальти. Более метким был Митьюлланд, праздновавший триумф со счетом 4:3. Единственный неудачный удар в составе "волков" нанес этнический украинец Эрик Святченко.

Вторую в своей истории победу в Кубке Дании Митьюлланд праздновал довольно громко и эмоционально.