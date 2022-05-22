Нынешний финал Кубка Германии в любом случае вошел бы в историю. Сенсационный Фрайбург, до последних туров боровшийся за прорів в ЛЧ, ни разу не доходил к этой стадии и никогда не завоёвывал немецких трофеев (кроме чемпионств во Бундеслиге 2). РБ Лейпциг, в свою очередь, дважды играл в финале Кубка (в частности, в предыдущем сезоне), однако победить в нём так и не смог. Конкретно для команды Доменико Тедеско данный матч стал последней попыткой взять первый в истории титул, ведь с Лигой Европы у "ротен буллен" не сложилось.

Фаворитом, конечно, считался РБ Лейпциг, однако Фрайбург с первых же минут пошёл вперед. Явного преимущества подопечные Кристиана Штрайха не захватили, но андердог выглядел гораздо активнее. За эту смелость могло прилететь наказание на 14-й минуте, когда Форсберг влетел в левый край штрафной, качнул защитника и пробил с острого угла – Флеккен не смог зафиксировать мяч в руках, а Нкунку сыграл на добивании. Удар накрыли.

Казалось, это был первый звоночек, однако Фрайбург не собирался отходить от стартового плана. Более того – именно номинальные хозяева берлинского финала открыли счёт на 19-й минуте! Гюнтер принял фирменный заброс на ход левым флангом и прострелил на линию штрафной, Шаллай несколько неуклюже сбросил мяч Эггештайну, а Макс обводным ударом попал под левую штангу! 1:0.

Гол могли отменить из-за игры рукой, однако вмешательство VAR довольно неожиданно показало, что всё было в пределах правил. Шаллай при скидке головой попал в свою конечность, а это означает непреднамеренную игру.

Всего через пять минут Фрайбург помог Лейпцигу создать голевой момент – это Хёфлер головой опрометчиво сбросил мяч на линию вратарской. Нкунку подхватил его и выстрелил с шести метров, попав во Флеккена, но сфера всё равно полетела в направлении ворот. Нико Шлоттербек в последний момент выбил её из ленточки.

В последние 15 минут первого тайма РБ Лейпциг перехватил инициативу и даже стал прижимать соперника. Фрайбург подсел, но подопечным Кристиана Штрайха удавалось сбивать темп большим количеством единоборств и компактностью в обороне. У команды Доменико Тедеско возникало много перспективных подходов к штрафной, однако не было моментов. В конце концов, свисток Саши Штегеманна отправил футболистов на перерыв при минимальном преимуществе Фрайбурга в счёте.

Начало второго тайма прошло в том же ключе, что и завершение первого. РБ Лейпциг владел инициативой и пытался действовать агрессивно, однако раскрыть блок Фрайбурга никак не получалось. За 10 стартовых минут "быки" смогли выжать из себя только удар с разворота метров с 16-ти в исполнении Нкунку – Кристофера неплохо накрывали, поэтому нормально пробить не получилось. Флэккен спокойно поймал мяч.

А Фрайбург при этом постоянно убегал в контратаки. На 57-й минуте это вылилось в катастрофу для РБ: на Хёлера запустили длинную передачу, Хальстенберг проиграл ему позицию, не смог догнать и подтолкнул в спину – это был фол последней надежды! Саша Штегеманн без колебаний показал красную карточку. Лейпциг остался в меньшинстве.

Окрылённый этим событием Фрайбург мог моментально наказать именитого оппонента за невнятный футбол. Грифо со штрафного удара пробил мимо правой штанги, а на 60-й минуте Шаллай промчался левым флангом на край штрафной и выстрелил в ближнюю девятку – мяч попал в наружную сторону сетки! Спустя ещё несколько минут Грифо приложился с дальней дистанции, однако сфера пролетела над перекладиной. В целом, после удаления команда Кристиана Штрайха "задышала", получив простор и разбегаясь по нему.

Доменико Тедеско пытался спасти матч. На 61-й минуте он заменил Андре Силву и Форсберга на Собослая и Мукиеле, а на 69-й Ольмо вышел вместо Кампля. Эти ходы помогли выровнять ход встречи, но в атаке у "ротен буллен" улучшений не было. На поле в принципе стало скучно – внимание держал только общий нерв и периодические стычки между командами.

Казалось, что РБ Лейпциг обречён. Болельщики отсчитывали время до финального свистка, а СМИ искали фотографии с радостными футболистами Фрайбурга, готовясь писать о них большую аналитику. Именно в этот момент РБ шокировал голом Нкунку: Собослай со штрафного попал в стенку, Лаймер подобрал мяч и исполнил подачу, Орбан головой подрезал её на дальнюю штангу, а Кристофер замкнул в подкате в пустой ближний угол – помог неудачный выход Флеккена. 1:1!

Этот гол перевернул ход матча. Фрайбург ощутимо занервничал, а РБ Лейпциг пошёл вперед и едва не забил во второй раз на 82-й минуте – подопечных Кристиана Штрайха спас Флеккен, отразивший сильную подачу-удар Собослая со стандарта и вытащивший добивание от Мукиеле метров с шести. Кроме того, на 85-й из пределов штрафной в прыжке мощно пробил Ольмо, однако мяч прошел рядом с левой штангой. "Быки" были очень близки к победе, но дожать соперника в основное время им не удалось.

В овертаймах Фрайбург не смог вернуть полный контроль над игрой, однако команда успокоилась и начала создавать моменты. Именно она была ближе к победе, но Лейпцигу феерически везло. Так, уже на 92-й минуте Гюнтер замкнул подачу с угловым ударом в дальнюю девятку – штанга спасла РБ! На 104-й же свежий Петерсен пробил с правого края штрафной в дальний угол, попав в штангу, а Демирович сыграл на добивании. Ворота уже были пустыми, однако Эрмедин запустил сферу в небо.

На 115-й Хаберер мог стать историческим героем Фрайбурга, мощно выстрелив с лёту. "Быков" спасла перекладина! Подопечные Доменико Тедеско о таких моментах моментах и мечтать не могли. Впрочем, Фортуна играла не только за Лейпциг – на 117-й минуте Хёфлер в собственной штрафной срезал Ольмо, а РБ всем составом потребовал пенальти. Было очень похоже на 11-метровый. Саша Штегеманн после долгих мольб просмотрел повтор и назначил угловой. Фрайбург же после этого едва не шокировал соперника выстрелом Грифо – сфера прошла над каркасом ворот.

Финальный свисток подарил болельщикам серию пенальти. РБ Лейпциг шикарно реализовал все свои удары, а вот Фрайбург подвели капитан Гюнтер (выше ворот) и Демирович (попал в перекладину). Таким образом, "ротен Буллен" победили в меньшинстве, выиграв свой первый серьёзный трофей в истории!