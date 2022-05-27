Кубок Турции 2021/22, финал

Кайсериспор – Сивасспор – 2:3

Голы: Дживелек, 33, Парлак, 107 – Аппидангое, 60, Градель, 95, Конате, 113

Финальный поединок Кубка Турции принимал олимпийский стадион им. Ататюрка в Стамбуле. Кайсериспор встречался с Сивасспором. Основное время завершилось ничьей 1:1, поэтому матч перешел в овертайм.

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Здесь победу со счетом 3:2 праздновал Сивасспор. Победный ассист в свой актив записал арендованный у Шахтера Оларенваджу Кайоде. Форвард, к слову, провел неплохой сезон и имел стабильную игровую практику.

Заметим, это первый в истории "храбрых" триумф в Кубке Турции.

Видео голов и обзор финального матча: