Сивасспор впервые стал обладателем Кубка Турции – форвард Шахтера победно ассистировал
Состоялся решающий матч Кубка Турции. Победу праздновал Сивасспор.
Кубок Турции 2021/22, финал
Кайсериспор – Сивасспор – 2:3
Голы: Дживелек, 33, Парлак, 107 – Аппидангое, 60, Градель, 95, Конате, 113
Финальный поединок Кубка Турции принимал олимпийский стадион им. Ататюрка в Стамбуле. Кайсериспор встречался с Сивасспором. Основное время завершилось ничьей 1:1, поэтому матч перешел в овертайм.
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Здесь победу со счетом 3:2 праздновал Сивасспор. Победный ассист в свой актив записал арендованный у Шахтера Оларенваджу Кайоде. Форвард, к слову, провел неплохой сезон и имел стабильную игровую практику.
Заметим, это первый в истории "храбрых" триумф в Кубке Турции.
Видео голов и обзор финального матча:
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