Данський клуб, в якому залишив свій слід не один українець, розпочав збір коштів для допомоги нашому народу.

На поєдинок 20-го туру данської Суперліги проти Віборга Мітьюлланд вийшов у футболках з українськими прапорами. Таким чином, колишній клуб Артема Довбика вирішив підтримати нашу державу і свого капітана, Еріка Святченка, який має українське коріння.

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Під час матчу, який, до слова, завершився перемогою господарів 3:1, світлодіодні банери по всьому стадіону прикрашало гасло "Stand With Ukraine️" на синьо-жовтому фоні.

Окрім того, Мітьюлланд спільно з ЮНІСЕФ розпочав збір коштів для допомоги дітям з України, який триватиме до 12 березня.

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