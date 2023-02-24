Перший матч у Лісабоні між Мітьюлландом і Спортінгом завершився внічию 1:1, і мало хто міг припустити, що матч-відповідь у Данії вийде для португальської команди настільки простим.

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У Хернінгу "леви" здолали данців із рахунком 4:0, і четвертий гол у цій зустрічі став справжнім хітом. Центральний захисник господарів Стефан Гартенманн закотив м'яч у власні ворота в моменті, коли суперник чинив на нього незначний пресинг. Гартенманн просто не міг повірити, що воротар Мітьюлланда покинув свою зону відповідальності.

Цей автогол уже поповнив ряди найкурйозніших голів у свої ворота в історії футболу.