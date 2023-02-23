Лига Европы, стыковые ответные матчи

Нант – Ювентус – 0:3 (по сумме двух матчей 1:4)

Голы: Ди Мария, 5, 20 (пен), 78

Удаление: Паллуа, 18 (Н)

ПСВ – Севилья – 2:0 (по сумме двух матчей 2:3)

Голы: Де Йонг, 77, Силва, 90+5

Митьюлланд – Спортинг – 0:4 (по сумме двух матчей 1:5)

Голы: Коатес, 21, Гонсалвеш, 50, 77, Гартенманн, 85 (аг)

Монако – Байер – 2:3 (по сумме двух матчей 6:6) по пенальти – 3:5))

Голы: Бен Йеддер, 19, Эмболо, 84 – Виртц, 13, Паласиос, 21, Адли, 58

Ювентус быстро убил интригу в поединке благодаря гению Ди Марии. Аргентинец на 5 минуте открыл счет шикарным ударом в касание в дальнюю "девятку". Вскоре он еще раз накрутил оборону Нанта, залетел в штрафную и заставил Паллуа останавливать мяч рукой на линии ворот. Удаление, пенальти, 0:2 – Ювентус в 1/8 финала Лиги Европы. После перерыва Анхель оформил хет-трик.

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Спортинг разнес Митьюлланд после ничьей в первом матче. Португальцы разгромили датчан на выезде. Первый гол забили со стандарта, получили численное большинство, а во втором тайме два гола Гонсалвеша сняли все вопросы. Итоговый результат установил автогол. Спортинг проходит в 1/8.

Севилья решила задачу в первой половине противостояния (победа 3:0), поэтому ответный матч провела без мотивации. ПСВ вернул интригу голом Люка де Йонга, а на последних минутах обострил ситуацию голом Фабиу Силвы. К счастью для Севильи, времени на камбэк не осталось.

Самый драматичный матч вечера прошел в Монако. Байер прибыл в княжество после домашнего поражения со счётом 2:3. Однако уже на 13-й минуте Виртц выровнял положение. Бен Йеддер снова вывел монегасков вперед, но удержать это преимущество удалось всего на две минуты. Впоследствии леверкузенцы забили еще. Однако Эмболо не разрешил завершить игру без овертаймов. Все дошло до серии пенальти, где роковым стал удар Матазо в перекладину ворот Байера.