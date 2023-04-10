– Георгий, недавно ты подписал новый контракт с Шахтером. Насколько рад продолжению сотрудничества?

– Счастлив находиться в таком клубе и отдавать ему все силы! Общались с Дарио Срной и Сергеем Палкиным, они предложили новые условия, и я согласился. Все рады, работаем дальше. Хочу прежде всего дать как можно больше пользы команде, а также имею собственные цели и амбиции, которых стремлюсь достичь вместе с Шахтером.

Шахтер официально продлил контракт с Судаковым

– Какие именно цели ставишь перед собой, чего хотел бы добиться?

– Прежде всего, стать чемпионом Украины – это сейчас главная цель. Также играть в Лиге чемпионов, забивать голы и делать ассисты.

– От кого получил первое поздравление о подписании нового соглашения?

– От жены – она первой узнала о контракте от меня. Также от родителей. Мистер поздравил: сказал, что я как минимум еще два года должен быть с ним, а дальше будем смотреть. Дарио тоже приветствовал. В общем, много людей. Потом, когда узнала команда, то и партнеры.

– Сейчас ты являешься одним из молодых лидеров команды. Что мотивирует улучшать свою игру каждый день?

– Наверное, как раз такие игры, как последний матч с Металлистом: когда у тебя есть моменты и их не забиваешь, когда ты должен создавать ассисты, то должен добавлять в своей игре. Да и вообще есть немало аспектов, где нужно прогрессировать, – на поле и за его пределами. Еще нужно много работать, поэтому я не думаю о том, являюсь ли я лидером. Работаю над собой, а дальше уже на поле появляется результат, – цитирует Судакова сайт Шахтера.

Динамо потеряло, а Шахтер – нашел