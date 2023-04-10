– Георгію, нещодавно ти підписав новий контракт із Шахтарем. Наскільки радий продовженню співпраці?

– Щасливий перебувати у такому клубі та віддавати йому всі сили! Поспілкувалися з Даріо Срною та Сергієм Палкіним, вони запропонували нові умови, і я погодився. Усі раді, працюємо далі. Хочу передусім дати якомога більше користі команді, а також маю власні цілі й амбіції, яких прагну досягти разом із Шахтарем.

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– Які саме цілі ставиш перед собою, чого хотів би досягти?

– Перш за все, стати чемпіоном України – це зараз головна ціль. Також грати в Лізі чемпіонів, забивати голи та робити асисти.

– Від кого отримав перші привітання щодо підписання нової угоди?

– Від дружини – вона першою дізналася про контракт від мене. Також від батьків. Містер привітав: сказав, що я як мінімум ще два роки маю бути з ним, а далі – будемо дивитися. Даріо теж вітав. Загалом багато людей. Потім, коли дізналася команда, то і партнери.

– Наразі ти є одним з молодих лідерів команди. Що мотивує покращувати свою гру кожен день?

– Напевно, якраз такі ігри, як останній матч з Металістом: коли ти маєш моменти і їх не забиваєш, коли маєш створювати асисти, то мусиш додавати у своїй грі. Та й загалом є чимало аспектів, де треба прогресувати, – на полі та за його межами. Ще слід багато працювати, тому я не думаю про те, чи є я лідером. Працюю над собою, а далі вже на полі з’являється результат, – цитує Судакова сайт Шахтаря.

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