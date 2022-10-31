"На самом деле, мы просто очень сильно любим футбол и пытаемся демонстрировать это на поле. Как уже говорили многие наши ребята, и Жора Судаков, и Артем Бондаренко, хочется, чтобы нас не просто называли перспективными игроками. Мы уже те футболисты и в том возрасте, когда должны отвечать за результат и нести полную ответственность за происходящее на поле.

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Да, у нас молодая команда, но это не значит, что мы будем просто выходить и станем мальчиками для избиения. Мы любим играть в красивый футбол, как от нас этого требуют. И предыдущие тренеры хотели этого и наш нынешний тренер и руководство. Все здесь собраны с такими качествами, которые умеют играть в футбол и, конечно, добиваться нужного результата.

Даже если придется играть без мяча некоторое время, то мы будем терпеть и играть без мяча, потому что это приносит нам результат. В Лиге чемпионов у нас уже играют 10-11 украинцев, и это показывает уровень работы нашей академии и наших тренеров. Мы видим плоды работы, выполненной до этого. Выходит, можно играть без ушедших ребят. Это приятно. Мы пока показываем тот уровень, который от нас хотят и сейчас видят в Лиге чемпионов.

У нас выходит на поле и играет команда, а не 1-2 игрока. Миша (Мудрик, – прим.) забивает не просто так, потому что он сам может обыграть десятерых. Наши ребята отдают ему передачу: и Судаков, и Бондаренко, и Тарас Степаненко. Если бы не было этих передач, может быть, не было бы этих голов. У нас прежде всего есть единственная команда, которая выполняет то, что от нас требуют", – поделился Бондарь в интервью Tribuna.

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