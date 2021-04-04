Минай – не самый проблемный коллектив УПЛ во втором круге, однако от этого команде не легче. Закарпатцы проиграли четыре из шести матчей, расписали "нули" с Мариуполем, остались без Василия Кобина (тренер ушел в отставку), да еще и оказались под угрозой банкротства. Единственным лучом света пока остается победа над еще более бедовым Олимпиком, однако Владислав Гельзин неожиданно заявил об аномальных ставках на этот поединок.

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Теперь вся надежда на Николая Цымбала – нового главного тренера минайцев. Для 36-летнего специалиста сегодняшний матч станет дебютным в качестве коуча, но не все так страшно. Клуб на роль тренера-консультанта подписал одиозного Александра Севидова. Он якобы занимается научно-методической работой, хотя поговаривают, что менеджер уже и тренировки проводит. Так или иначе, а сегодня Минаю необходимо победить любой ценой, ведь "лисы" идут на предпоследней позиции в турнирной таблице УПЛ.

У Колоса все нормально как с клубной атмосферой (за исключением конфликта с Селезневым), так и с футболом. Ковалёвцы получили две подряд победы в последних турах, разгромив Мариуполь и переиграв Зарю – и сегодня необходимо выиграть третий раз, ведь тогда команда приблизится к четвертой позиции на расстояние одного очка. Правда, при всей симпатичности стиля Руслана Костышина стоит отметить неистовый оверперформанс "земледельцев" в обороне – они пропустили на 11 голов меньше, чем должны были.

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Значительную часть точных ударов отразил Волынец, но подобный перебор рано или поздно потянет результаты вниз. Постоянно везти не может. Впрочем, в матче с Минаем ковалёвцы способны победить без всякого везения – для закарпатцев сейчас они команда с другой планеты.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сакив, Маткобожик (Минай)

Дисквалифицированы: Максименко, Костышин (Колос)

Ориентировочные составы на матч Минай – Колос

Минай: Попович – Маембе, Матич, Лопырёнок, Малепе – Кожанов, Снижко, Хахлёв, Нуриев – Шиндер, Милевский

Колос: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец – Богданов, Задоя – Антюх, Ориховский, Чурко – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Смена тренера всегда дает команде импульс. Это – главная надежда для Миная, ведь времени на кардинальные изменения в игре "лис" у Николая Цымбала (или Александра Севидова) не было. Да и опыт у него пока нулевой. Перед матчем против Колоса такой расклад выглядит слишком опасно.

Импульс импульсом, а футбол Колоса слишком интенсивный и организованный для нынешних минайцев. Ковалёвцы сейчас на ходу, а шансы на еврокубки довольно хорошие – а значит подопечные Руслана Костышина будут лететь вперед, "умирая" за победу. Именно поэтому наиболее вероятным результатом сегодня кажется уверенная победа "земледельцев".

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