Минай – не найбільш проблемний колектив УПЛ у другому колі, однак від цього команді не легше. Закарпатці програли чотири з шести матчів, розписали "нулі" з Маріуполем, залишились без Василя Кобіна (тренер пішов у відставку), та ще й опинилися під загрозою банкрутства. Єдиним промінем світла поки що залишається звитяга над ще більш бідовим Олімпіком, однак Владислав Гельзін несподівано заявив про аномальні ставки на цей поєдинок.

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Тепер вся надія на Миколу Цимбала – нового головного тренера минайців. Для 36-річного спеціаліста сьогоднішній матч стане дебютним у якості коуча, але не все так страшно. Клуб на роль тренера-консультанта підписав одіозного Олександра Севідова. Він нібито займається науково-методичною роботою, хоча подейкують, ніби менеджер вже і тренування проводить. Хай там як, а сьогодні Минаю необхідно перемогти за будь-яку ціну, адже "лиси" йдуть на передостанній позиції в турнірній таблиці УПЛ.

У Колоса все нормально як з клубною атмосферою (за виключенням конфлікту із Селезньовим), так і з футболом. Ковалівці здобули дві поспіль перемоги в останніх турах, розгромивши Маріуполь і перегравши Зорю – і сьогодні необхідно виграти втретє, адже тоді команда наблизиться до четвертої позиції на відстань одного очка. Щоправда, при всій симпатичності стилю Руслана Костишина варто відзначити шалений оверперформанс "хліборобів" в обороні – вони пропустили на 11 голів менше, ніж повинні були.

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Значну частину точних ударів відбив Волинець, але подібний перебір рано чи пізно потягне результати вниз. Постійно щастити не може. Втім, у матчі з Минаєм ковалівці здатні перемогти без усілякого везіння – для закарпатців нині вони є командою з іншої планети.

Кадрова ситуація

Травмовані: Саків, Маткобожик (Минай)

Дискваліфіковані: Максименко, Костишин (Колос)

Орієнтовні склади на матч Минай – Колос

Минай: Попович – Маємбе, Матіч, Лопирьонок, Малепе – Кожанов, Сніжко, Хахльов, Нурієв – Шиндер, Мілевський

Колос: Волинець – Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець – Богданов, Задоя – Антюх, Оріховський, Чурко – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Зміна тренера завжди дає команді імпульс. Це – головна надія для Миная, адже часу на кардинальні зміни у грі "лисів" Микола Цимбал (або Олександр Севідов) не мав. Та і досвід у нього поки що нульовий. Перед матчем проти Колоса такий розклад виглядає занадто небезпечно.

Імпульс імпульсом, а футбол Колоса занадто інтенсивний і організований для нинішніх минайців. Ковалівці зараз на ходу, а шанси на єврокубки досить хороші – а значить підопічні Руслана Костишина будуть летіти вперед, "вмираючи" за перемогу. Саме тому найбільш вірогідним результатом сьогодні здається впевнена звитяга "хліборобів".

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