Минай дебютировал в УПЛ матчем в Ужгороде против Александрии, да ещё и при болельщиках на трибунах. Атмосфера стояла праздничная, погода была тёплой, но первый тайм встречи почти ничего, кроме прекрасной атмосферы, и не продемонстрировал. Команды провели на двоих аж четыре удара, из которых только два можно назвать опасными.

Экс-форвард сборной Украины забил дебютный гол Миная в УПЛ

Минай стартовал активнее и удерживал инициативу практически до самого свистка на перерыв. Хозяева регулярно отправляли нападающих в прорывы, загружали мяч в штрафную подачами и зарабатывали стандарты, а первый голевой момент создали уже на 14-й минуте – это Кожанов с передачи Шиндера вырывался на свидание с Панькивым. Денис пробил прямо в голкипера. Несмотря на активность "лисов", это был их предпоследний опасный эпизод в в первом тайме.

Александрия не была похожей на себя, допуская большое количество ошибок и сбиваясь на максимально банальные действия – но и они не приносили остроты. Первый выстрел по воротам гости провели аж на 26-й минуте, когда Мышенко сместился с фланга и слабо пробил по центру из-за пределов штрафной. Попович справился. На 32-й минуте Банада замкнул подачу с углового ударом головой значительно выше ворот, после чего гости вообще перестали обострять. За это их наказали уже на 34-й минуте: Минай заработал угловой, Кожанов исполнил подачу, а Шиндер головой отправил мяч в левый угол – 1:0! Именно с этим счётом команды и ушли на отдых.

Владимир Шаран в перерыве сделал двойную атакующую замену, вместо Стецькова и Ситало бросив в бой Третьякова и Безбородко. Эффект от этих замен продержался минут десять, за которые Александрия провела несколько быстрых атак. На 53-й гости даже требовали пенальти за падение Безбородко – впрочем, Николай Балакин не повелся на хитрости Дениса. Ни одного удара по воротам александрийцы за первые 25 минут не провели, а преимущество над Минаем выветрилось еще раньше. Уже на 58-й минуте Нуриев мог забить второй гол "лисов", получив передачу на левый край штрафной, накрутив защитников и выстрелив по воротам – попытку заблокировали. На 66-й же едва не произошел ремейк первого гола – на этот раз Шиндер с подачи Кожанова пробил над перекладиной.

Впрочем, в последней четверти встречи стало заметно, что Минай устал. Контратаки исчезли, а Александрия начала создавать моменты. Так, на 73-й минуте забивать мог Ковалец, замкнувший подачу Мышенка со штрафного ударом головой под ближнюю штангу – Попович парировал! На 76-й Ковалец мощно выстрелил с дистанции над правой девяткой, а на 78-й Гордиенко неудачно замкнул подачу с углового. Через минуту Ковалец ворвался на линию штрафной и пробил низом по центру – Попович поймал мяч. Казалось, что Александрия вот-вот дожмет Минай.

Впрочем, в последние десять минут у "лисов" открылось второе дыхание. Подопечные Василия Кобина стали вылетать в быстрые контратаки и начали зарабатывать стандарты: один из них на 86-й минуте Ткачук превратил в прямой удар метров с 30-ти (слабовато, по центру), а в другом случае произошел удар головой в руки Панькиву. На 90-й Кныш результате скидки от защитника гостей вылетел на свидание с голкипером и обошел его, однако с острого угла в пустые ворота Даниил не попал. Александрия огрызнулась несколькими проникающими передачами без завершения, а на 92-й минуте спасти от поражения мог Бабогло – он замкнул подачу ударом над воротами.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Миная, который набрал три очка и поднялся на седьмую строчку. Александрия, имея в активе столько же зачётных баллов, опустилась на пятую строчку.

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