Минай подписал испанского защитника – клуб планирует трансфер еще одного легионера
Спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал о будущем усилении команды.
"Думаю, что Минаю поможет испанский защитник Эдгар Капаррос, которого мы подписали. На следующей неделе мы собираемся оформить отношения еще с легионером из одной из африканских стран.
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Надеюсь, что и я еще не сказал своего последнего слова в качестве футболиста. Тренировочный процесс уже восстановил", – поделился Кополовец в комментарии meta-ratings.
Напомним, Минай сегодня дебютировал в УПЛ неожиданной победой над Александрией (1:0), единственный гол в активе экс-форварда сборной Украины Антон Шиндер.
Минай одержал минимальную победу над Александрией в дебютном матче в УПЛ