"Думаю, что Минаю поможет испанский защитник Эдгар Капаррос, которого мы подписали. На следующей неделе мы собираемся оформить отношения еще с легионером из одной из африканских стран.

Сенсационный дебют команды Кобина в видеообзоре матча матча Минай – Александрия – 1:0

Надеюсь, что и я еще не сказал своего последнего слова в качестве футболиста. Тренировочный процесс уже восстановил", – поделился Кополовец в комментарии meta-ratings.

Напомним, Минай сегодня дебютировал в УПЛ неожиданной победой над Александрией (1:0), единственный гол в активе экс-форварда сборной Украины Антон Шиндер.

Минай одержал минимальную победу над Александрией в дебютном матче в УПЛ