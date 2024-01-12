Накануне Минай вышел из отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

Минай может подписать чемпиона мира U-20 – форвард не выдержал конкуренции в лагере лидера УПЛ

Первая командная тренировка "лис" под руководством Желько Любеновича в 2024 году состоялась на искусственном поле ужгородского Авангарда. В тренировке приняли участие 14 футболистов – ровно столько игроков сейчас находится на контракте в Минае.

Вратари: Максим Росул, Александр Кемкин, Илья Ольховый.

Защитники: Артур Ременяк, Богдан Чуев, Тарас Дмитрук, Андрей Булеза, Кирилл Прокопчук.

Полузащитники: Сергей Петько, Назарий Воробчак, Вадим Витенчук, Тимур Кораблин.

Нападающие: Иван Демиденко, Егор Гуничев.

Также на просмотре в команде группа потенциальных новичков – их дальнейшую судьбу после тренировок и серии спаррингов решит тренерский штаб. Первая контрольная игра, в которой примут участие исключительно футболисты на просмотре, состоится в воскресенье 14 января.

Напомним, на зимнюю паузу Минай ушел на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав лишь 6 очков.

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