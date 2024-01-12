Напередодні Минай вийшов з відпустки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Минай може підписати чемпіона світу U-20 – форвард не витримав конкуренції у таборі лідера УПЛ

Перше командне тренування "лисів" під керівництвом Желько Любеновіча у 2024 році відбулось на штучному полі ужгородського Авангарду. У тренуванні взяли участь 14 футболістів – рівно стільки гравців нині перебуває на контракті у Минаї.

Воротарі: Максим Росул, Олександр Кемкін, Ілля Ольховий.

Захисники: Артур Ременяк, Богдан Чуєв, Тарас Дмитрук, Андрій Булеза, Кирило Прокопчук.

Півзахисники: Сергій Петько, Назарій Воробчак, Вадим Вітенчук, Тимур Кораблін.

Нападники: Іван Демиденко, Єгор Гунічев.

Також на перегляді у команді група потенційних новачків – їхню подальшу долю після тренувань та серії спарингів вирішить тренерський штаб. Перша контрольна гра, у якій візьмуть участь виключно футболісти на перегляді, відбудеться у неділю 14 січня.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши лише 6 очок.

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