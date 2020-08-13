УАФ аттестовала Минай, Ингулец и Рух для УПЛ – Агробизнес не будет играть в элите

Сегодня, 13 августа, состоялось заседание Комитета по аттестации УАФ, на котором рассматривались вопросы аттестации футбольных клубов.

Члены заседания аттестовали семь команд, претендующих на выход в УПЛ, информирует официальный сайт УАФ. В частности, Ингулец, Минай, Волынь, Рух, Оболонь-Бровар, Металлист 1925 и Черноморец назвали такими, что соответствуют критериям аттестации для выступления в высшем дивизионе.

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В списке отсутствует Агробизнес, который подавал заявку только на выступление в Первой лиге. Также Первая лига в сезоне 2020/2021 официально расширена до 18-ти участников. Нива, Полесье, ВПК-Агро и Кристалл, занявшие первые два места в своих группах Второй лиги, повышаются в классе напрямую.

Отметим, что в плей-офф за право выступать в Первой лиге сыграет Металлург с второлиговым Альянсом, а Черкащина – против Вереса.

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