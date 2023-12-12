Минай в разы уменьшил выплаты футболистам – известно, сколько будут зарабатывать оставшиеся
Минай пошел на грандиозную перезагрузку. Закарпатский клуб серьезно разгрузил бюджет.
Первую половину сезона закарпатцы завершили на последнем месте турнирной таблицы. Лучше всего описывает ситуацию отсутствие хотя бы одной победы за 15 сыгранных матчей в УПЛ.
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Следствием таких результатов стала отставка Владимира Шарана. Ближе к завершению первого круга началась кадровая чистка. На этот момент команду покинули уже 9 футболистов, среди которых несколько лидеров.
Кроме того, изменилась финансовая политика. Футбол 24 стало известно, сколько будут зарабатывать игроки, которые останутся. Ведущим исполнителям, которые раньше имели 100 тысяч гривен в месяц, сейчас предлагают 35-40 тысяч. В то же время, средняя зарплата в команде опустилась на уровень 25-30 тысяч. Закономерно, что во второй части сезона Минай будет опираться на молодежь.
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