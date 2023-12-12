Первую половину сезона закарпатцы завершили на последнем месте турнирной таблицы. Лучше всего описывает ситуацию отсутствие хотя бы одной победы за 15 сыгранных матчей в УПЛ.

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Следствием таких результатов стала отставка Владимира Шарана. Ближе к завершению первого круга началась кадровая чистка. На этот момент команду покинули уже 9 футболистов, среди которых несколько лидеров.

Кроме того, изменилась финансовая политика. Футбол 24 стало известно, сколько будут зарабатывать игроки, которые останутся. Ведущим исполнителям, которые раньше имели 100 тысяч гривен в месяц, сейчас предлагают 35-40 тысяч. В то же время, средняя зарплата в команде опустилась на уровень 25-30 тысяч. Закономерно, что во второй части сезона Минай будет опираться на молодежь.

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