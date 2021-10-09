Закарпатский коллектив не слишком долго оставался без главного тренера после ухода Василия Кобина.

Новым коучем Миная стал Игорь Леонов, сообщает официальный сайт клуба. Уже сегодня, 9 октября, он приступил к исполнению своих обязанностей. Сроки контракта не уточняются.

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Вместе с Игорем в тренерский штаб команды вошел экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Старостяк. Леонов большую часть своей футбольной карьеры провел в Донецке. Работать тренером Игорь начал в Ильичевце (ныне Мариуполь), далее были академия "горняков" и Арсенал-Киев.

Интересно, что пресса среди претендентов на место Кобина называла Владимира Шарана и Игоря Климовского.

Минай после 10-ти туров расположился на предпоследней строчке УПЛ, имея в своем активе лишь одну победу и три мировых.

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