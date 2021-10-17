Десна та Минай поділили очки (0:0) в 11 турі УПЛ. Євген Селезньов не зумів перервати безвиграшну серію закарпатців.

Минай проводив перший матч під керівництвом нового тренера – минулого тижня закарпатців очолив Ігор Леонов. Початок зустрічі залишився за Минаєм. Господарі активно розпочали та створювали хороші моменти. Підводила реалізація. Ахмедзаде виходив на побачення з голкіпером, Білоног підкручував у дальній кут, два супершанси змарнував Вишневський.

Десна згодом почала відповідати. Будківський не замкнув чудовий пас Безбородька, потім сам Безбородько не влучив у ціль, ще був шанс у Сєліна. По перерві чернігівці атакували гостріше, але з ударами Калітвінцева впорався голкіпер, а Юрченко бахнув у каркас воріт. Десна будувала непогані атаки, однак не доводила їх до логічного завершення.

У другому таймі продовжилася жива гра на зустрічних курсах. Забагато хаосу, але гру цікаво було дивитися. Минай загострював переважно подачами з флангів, а Вишневський вправлявся у марнотратстві. Згодом його замінив Селезньов. Євген відразу розрядив гармату – поперечина. Ахмедзаде викотив Жені на порожні ворота, але той з метра пробив неточно. Фіаско.

На іншому кінці поля Болбат увірвався у штрафний майданчик і просив пенальті. Суддя проігнорував епізод. Гості більше нічого й не створили. Десна слабше провела кінцівку зустрічі, а Минай тиснув дедалі потужніше. Хахльов погано виконав два перспективні стандарти.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Результат на користь Десни, яка з 17 очками йде на 7 місці УПЛ. Минай продовжив безвиграшну серію, але піднявся на 13 сходинку.