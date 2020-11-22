Комментатор матча 10-го тура УПЛ Минай – СК Днепр-1 Виктор Вацко рассказал, почему на матче отсутствует наставник днепрян Игор Йовичевич.

Наставник СК Днепр-1 Игор Йовичевич сдал положительный тест на коронавирус и поэтому пропускает матч против Миная, сообщил Виктор Вацко в эфире матча.

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Кроме него, днепряне имеют еще три потери – заболели ассистент главного тренера Юрий Беньо, а также игроки Сергей Кравченко и Владимир Адамюк.

Отметим, что на начало матча СК Днепр-1 имел в активе 8 очков и занимал 10 место, а Йовичевич возглавил команду в течение сезона.

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