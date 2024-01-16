Минай и Дмитрий Немчанинов возобновили сотрудничество после нескольких недель размышлений.

Закарпатский клуб официально подтвердил возвращение 33-летнего защитника. Новый контракт рассчитан до июня 2025-го.

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Немчанинов был ключевым игроком Миная в первой половине сезона, проведя 15 матчей. В начале декабря клуб устроил массовую чистку, жертвой которой стал и воспитанник Динамо. Впрочем, сторонам удалось найти компромисс для возобновления сотрудничества.

Добавим, что Минай занимает последнее место в УПЛ, набрав всего 6 очков в 15 матчах.

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