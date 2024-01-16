Минай официально вернул лидера команды через месяц после разрыва контракта
Минай и Дмитрий Немчанинов возобновили сотрудничество после нескольких недель размышлений.
Закарпатский клуб официально подтвердил возвращение 33-летнего защитника. Новый контракт рассчитан до июня 2025-го.
Любенович раскрыл трансферные планы Миная и назвал первых спарринг-партнеров на домашнем сборе
Немчанинов был ключевым игроком Миная в первой половине сезона, проведя 15 матчей. В начале декабря клуб устроил массовую чистку, жертвой которой стал и воспитанник Динамо. Впрочем, сторонам удалось найти компромисс для возобновления сотрудничества.
Добавим, что Минай занимает последнее место в УПЛ, набрав всего 6 очков в 15 матчах.
"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ