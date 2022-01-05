Закарпатці налаштовуються на підготовку до другої частини сезону 2021/22. Вона відбуватиметься вже під пильним наглядом нового тренера.

Гравці Миная вийдуть із відпустки й проведуть своє перше тренування в Ужгороді 14-го січня, повідомляє прес-служба клубу.

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Цим заняттям вже керуватиме новий головний тренер. Його представлення заплановане на наступний тиждень. Інформація щодо місця та дати проведення підготовчих зборів теж буде оприлюднена незабаром.

Нагадаємо, закарпатський клуб зимує на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ. У середині грудня з посади наставника звільнили Ігоря Леонова.

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