Спортивный директор Миная Михаил Кополовец поделился мыслями о финансовой ситуации в клубе после того, как президент попал под санкции СНБО.

"Никаких проблем сейчас нет, все текущие выплаты осуществлены. Зная нашего президента, я уверен, что их не будет. Он – человек конкретный, честный.

Президент Миная попал под санкции СНБО за контрабанду

Сколько я работаю с командой, ни один футболист еще не уехал из клуба с незакрытыми долгами. Думаю, так и останется. Забирают ли родители документы из спортивной школы? Нет, никто ничего не забирает, насколько мне известно, пока все спокойно. Но не все в клубе решаю я", – поделился Кополовец в комментарии Footboom.

Напомним, президент Миная Валерий Пересоляк попал в список санкционных лиц СНБО, а его активы и счета были заблокированы.

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