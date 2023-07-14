"Рустама Ахмедзаде продали за 180 тысяч евро в Карабах. Наша политика такова: мы берем игроков бесплатно. Как говорит еврейская поговорка: "За деньги каждый может, а попробуй без денег". Петрусенко перешел в Гонвед за 100 тысяч евро.

Минай объявил о подписании экс-форварда Ворсклы

Егор Твердохлеб? Сейчас ведутся переговоры по нему, есть предложения. Мы хотим, чтобы он стоил дороже, чем нам сейчас предлагают. Мы говорим о конкретной цене, которая нас устраивает. Клуб не богат, поэтому каждая копейка для нас важна. Мы готовы продавать, брать других футболистов, формировать из них бюджетные кадры. Это основная задача нашего клуба. Твердохлеб может стать самым дорогим игроком, которого мы продадим", – рассказал Пересоляк на ютуб-канале. Football Manager.

Напомним, что полузащитник Егор Твердохлеб отыграл за Минай в 30 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.

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