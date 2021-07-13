Минай может получить запрет на регистрацию и заявку новых футболистов в течение трех трансферных окон, информирует Sportarena.

Олимпик хочет выступать в Первой лиге вместо Миная

Причиной является спор о компенсации за платеж солидарности 21-летнего защитника Мислава Матича между Минаем и первым клубом хорвата – Юнак Синджа. Палата споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность до полного выполнения клубом своих обязательств.

К слову, Матич сыграл 25 матчей в составе Миная в прошлом сезоне, но не отличался результативными действиями и не помог спастись от вылета из УПЛ. Интересно, что закарпатский клуб, скорее всего, заменит Олимпик в новом сезоне УПЛ.

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