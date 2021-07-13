Минай може отримати заборону на реєстрацію і заявку нових футболістів протягом трьох трансферних вікон, інформує Sportarena.

Олімпік хоче виступати у Першій лізі замість Миная

Причиною є спір щодо компенсації за платіж солідарності 21-річного захисника Міслава Матіча між Минаєм та першим клубом хорвата – Юнак Сіндж. Палата спорів ФІФА заборонила закарпатському клубу трансферну діяльність аж до повного виконання клубом своїх зобов'язань.

До слова, Матіч відіграв 25 матчів у складі Миная в минулому сезоні, але не відзначався результативними діями та не допоміг врятуватись від вильоту з УПЛ. Цікаво, що закарпатський клуб, скоріш за все, замінить Олімпік у новому сезоні УПЛ.

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